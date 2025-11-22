SOIRÉE ANNIVERSAIRE DES 25 ANS DU TSV Villeneuve-lès-Maguelone

Lotissement les Sycomores Villeneuve-lès-Maguelone Hérault

Le samedi 22 novembre 2025, TSV (centre de formation aux techniques du spectacle vivant et de l’audiovisuel), le Théâtre municipal Jérôme Savary et le festival Les Nuits du Chat célèbrent ensemble un quart de siècle de création et de transmission à l’Espace Pierre Maguelon.

Programme festif

18h30 Terre Territoires (Cie Action d’Espace) performance poétique, théâtrale et plurilingue (arabe, espagnol, français).

Dès 19h Brico-Saucisse animation culinaire et musicale autour d’un aligot-saucisse préparé à la bétonnière .

20h Carmen Ultra concert de Carmen Maria Vega et Antoine Rault, un duo rock, chanson et électro revisitant les multiples visages de Carmen.

22h Grand bœuf musical des artistes emblématiques de la scène locale, dont Laurent Coulondre, Roland Ramade, Oscar Hammel, Isabelle Petit et Roland Caberty, accompagnés d’un backing band dirigé par Lionel Martinez.

Et en bonus La Fanfare du Lendemain, formation sétoise haute en couleur.

Infos pratiques

Ouverture des portes 18h30

Restauration aligot-saucisse (12 €) et tartines végétariennes des Jardins de Costebelle

Bar tenu par Les Nuits du Chat

Tarifs concerts 16 € 12 € billetterie en ligne sur lesnuitsduchat.com

et sur place.

Lieu Espace Pierre Maguelon, Villeneuve-lès-Maguelone (parking sur place). .

English :

On Saturday November 22, 2025, TSV (a training center for live performance and audiovisual techniques), the Théâtre municipal Jérôme Savary and the Les Nuits du Chat festival will celebrate a quarter-century of creation and transmission at Espace Pierre Maguelon.

German :

Am Samstag, den 22. November 2025, feiern TSV (Centre de formation aux techniques du spectacle vivant et de l’audiovisuel), das Stadttheater Jérôme Savary und das Festival Les Nuits du Chat gemeinsam ein Vierteljahrhundert der Kreation und Übertragung im Espace Pierre Maguelon.

Italiano :

Sabato 22 novembre 2025, il TSV (centro di formazione per lo spettacolo dal vivo e le tecniche audiovisive), il Théâtre municipal Jérôme Savary e il festival Les Nuits du Chat celebreranno un quarto di secolo di creazione e trasmissione all’Espace Pierre Maguelon.

Espanol :

El sábado 22 de noviembre de 2025, el TSV (centro de formación en directo y técnicas audiovisuales), el Théâtre municipal Jérôme Savary y el festival Les Nuits du Chat celebrarán en el Espace Pierre Maguelon un cuarto de siglo de creación y transmisión.

