Soirée anniversaire du V and B – V and B Dives-sur-Mer, 2 juin 2025 17:00, Dives-sur-Mer.

Calvados

Soirée anniversaire du V and B V and B Avenue des Résistants Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-02 17:00:00

fin : 2025-06-02 23:00:00

Date(s) :

2025-06-02

Le V and B fête ses 2 ans ! Concerts, animations, food trucks sont au programme.

Le V and B fête ses 2 ans ! Concerts, animations, food trucks sont au programme. .

V and B Avenue des Résistants

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 85 90 37 divessurmer@vandb.fr

English : Soirée anniversaire du V and B

V and B celebrates its 2nd anniversary! Concerts, entertainment and food trucks are on the program.

German : Soirée anniversaire du V and B

Das V and B feiert seinen zweiten Geburtstag! Konzerte, Animationen und Food Trucks stehen auf dem Programm.

Italiano :

Il V and B festeggia il suo 2° compleanno! In programma concerti, intrattenimento e food truck.

Espanol :

El V and B celebra su segundo cumpleaños Conciertos, espectáculos y food trucks en el programa.

L’événement Soirée anniversaire du V and B Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2025-05-09 par OT Normandie Cabourg Pays d’Auge