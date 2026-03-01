Soirée Anniversaire la Brasserie Vestibule fête ses 6 ans ! Brasserie Vestibule Mesquer
Soirée Anniversaire la Brasserie Vestibule fête ses 6 ans ! Brasserie Vestibule Mesquer samedi 21 mars 2026.
Soirée Anniversaire la Brasserie Vestibule fête ses 6 ans !
Brasserie Vestibule 120 rue des artisans Mesquer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 17:00:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Soirée anniversaire à la brasserie Vestibule, Bingo, burgers, bières, crêpes, concerts, surprises…
Contact info@brasserievestibule.fr .
Brasserie Vestibule 120 rue des artisans Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 74 78 36 44 info@brasserievestibule.fr
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L’événement Soirée Anniversaire la Brasserie Vestibule fête ses 6 ans ! Mesquer a été mis à jour le 2026-03-12 par ADT44