Soirée Anniversaire la Brasserie Vestibule fête ses 6 ans ! Brasserie Vestibule Mesquer

Soirée Anniversaire la Brasserie Vestibule fête ses 6 ans !

Brasserie Vestibule 120 rue des artisans Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 17:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Soirée anniversaire à la brasserie Vestibule, Bingo, burgers, bières, crêpes, concerts, surprises…

Contact info@brasserievestibule.fr .

Brasserie Vestibule 120 rue des artisans Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 74 78 36 44 info@brasserievestibule.fr

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L’événement Soirée Anniversaire la Brasserie Vestibule fête ses 6 ans ! Mesquer a été mis à jour le 2026-03-12 par ADT44