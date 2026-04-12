Soirée anniversaire La Fista des Excités Salle de l’Allet Bourg-lès-Valence
Soirée anniversaire La Fista des Excités Salle de l’Allet Bourg-lès-Valence dimanche 12 avril 2026.
Bourg-lès-Valence
Soirée anniversaire La Fista des Excités
Salle de l’Allet 11 Passage René Coty Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 19:00:00
fin : 2026-04-12 23:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Cinq ans d’impro déjà !
C’est aujourd’hui avec une immense fierté et beaucoup d’émotions que la Compagnie des Excités vous invite à fêter cet anniversaire avec nous avec 3 spectacles inédits.
Venez souffler les bougies et vous émerveiller avec nous !
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Salle de l’Allet 11 Passage René Coty Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 34 37 36 contact@excites.fr
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English :
Five years of improv already!
It’s with great pride and emotion that Compagnie des Excités invites you to celebrate this anniversary with us, with 3 brand-new shows.
Come blow out the candles and marvel with us!
L’événement Soirée anniversaire La Fista des Excités Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2025-04-03 par Valence Romans Tourisme
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