Soirée anniversaire La Fista des Excités Salle de l’Allet Bourg-lès-Valence

Bourg-lès-Valence

Soirée anniversaire La Fista des Excités

Salle de l’Allet 11 Passage René Coty Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 19:00:00

fin : 2026-04-12 23:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Cinq ans d’impro déjà !

C’est aujourd’hui avec une immense fierté et beaucoup d’émotions que la Compagnie des Excités vous invite à fêter cet anniversaire avec nous avec 3 spectacles inédits.

Venez souffler les bougies et vous émerveiller avec nous !

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Salle de l’Allet 11 Passage René Coty Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 34 37 36 contact@excites.fr

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English :

Five years of improv already!

It’s with great pride and emotion that Compagnie des Excités invites you to celebrate this anniversary with us, with 3 brand-new shows.

Come blow out the candles and marvel with us!

L’événement Soirée anniversaire La Fista des Excités Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2025-04-03 par Valence Romans Tourisme