Soirée anniversaire La petite fontaine fête ses 11 ans ! La petite fontaine Fontaines-d’Ozillac

La petite fontaine 8 la gare Fontaines-d'Ozillac Charente-Maritime
Début : 2026-03-07 19:00:00
fin : 2026-03-07
2026-03-07
La Petite Fontaine souffle ses 11 bougies. Soirée autour du brasero et de DJ Branch’O.
La petite fontaine 8 la gare Fontaines-d’Ozillac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 42 88
English :
La Petite Fontaine celebrates its 11th birthday. An evening around the brazier and DJ Branch’O.
