Lavernay

Soirée Anniversaire

Place du Breuil Lavernay Doubs

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 19:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-05-20

L’association Vire Tamis fête ses 10 ans. Pour cet anniversaire exceptionnel retrouvez un programme de gala. 19h30 cuisse de boeuf à la broche. 22h00 Concert gratuit et 23h feux d’artifices .

Place du Breuil Lavernay 25170 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 34 20 10

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English : Soirée Anniversaire

L’événement Soirée Anniversaire Lavernay a été mis à jour le 2026-05-12 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN