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Soirée Anniversaire Lavernay

Soirée Anniversaire Lavernay

Soirée Anniversaire Lavernay mercredi 20 mai 2026.

Adresse : Place du Breuil

Ville : 25170 Lavernay

Département : Doubs

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 22 22 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Lavernay

Soirée Anniversaire

Place du Breuil Lavernay Doubs

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 19:30:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-05-20

L’association Vire Tamis fête ses 10 ans. Pour cet anniversaire exceptionnel retrouvez un programme de gala. 19h30 cuisse de boeuf à la broche. 22h00 Concert gratuit et 23h feux d’artifices   .

Place du Breuil Lavernay 25170 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 34 20 10 

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English : Soirée Anniversaire

L’événement Soirée Anniversaire Lavernay a été mis à jour le 2026-05-12 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN