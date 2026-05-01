Soirée Anniversaire Lavernay
Soirée Anniversaire Lavernay mercredi 20 mai 2026.
Lavernay
Soirée Anniversaire
Place du Breuil Lavernay Doubs
Tarif : 22 – 22 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 19:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-05-20
L’association Vire Tamis fête ses 10 ans. Pour cet anniversaire exceptionnel retrouvez un programme de gala. 19h30 cuisse de boeuf à la broche. 22h00 Concert gratuit et 23h feux d’artifices .
Place du Breuil Lavernay 25170 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 34 20 10
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English : Soirée Anniversaire
L’événement Soirée Anniversaire Lavernay a été mis à jour le 2026-05-12 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN