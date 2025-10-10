Soirée anniversaire Quai Vézère Restaurant Quai Vézère Le Bugue

Soirée anniversaire Quai Vézère Restaurant Quai Vézère Le Bugue vendredi 10 octobre 2025.

Soirée anniversaire Quai Vézère

Restaurant Quai Vézère 32 Place de l’Hôtel de Ville Le Bugue Dordogne

Venez fêter les 2 ans du Quai Vézère ! Danses, chants, percussions, food trucks, bars, … Entrée libre, ouvert à tous. Sans réservation.

Le Quai Vézère fête son anniversaire!

2 ans déjà à vos côtés pour vous embarquer au quotidien dans notre univers et notre passion.

Pour fêter ça, nous vous préparons une soirée incroyable qui fera voyager vos sens.

Au programme

– Voyages en percussions un spectacle de découverte des musiques du monde.

– Ambiance du Candomblé de Salvador de Bahia recréée par un groupe de femmes passionnées.

– Grand final brésilien show et exhibition explosif avec danseurs, démonstrations de capoeira et rythmes envoûtants de la batucada.

Et parce qu’une fête sans saveurs n’est pas une vraie fête…

– Stands bars & boissons pour trinquer ensemble.

– Food trucks & street food aux parfums du Brésil pour éveiller vos papilles.

Entrée libre, ouverte à toutes et tous, sans réservation .

Restaurant Quai Vézère 32 Place de l’Hôtel de Ville Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 52 73 72 04 quaivezere@gmail.com

English : Soirée anniversaire Quai Vézère

Come and celebrate 2 years of Quai Vézère! Dancing, singing, percussion, food trucks, bars… Free entry, open to all. No reservation required.

German : Soirée anniversaire Quai Vézère

Kommen Sie und feiern Sie das zweijährige Bestehen des Quai Vézère! Tänze, Gesang, Percussion, Food Trucks, Bars, … Freier Eintritt, offen für alle. Ohne Reservierung.

Italiano :

Venite a festeggiare i 2 anni di Quai Vézère! Balli, canti, percussioni, food truck, bar, ecc. Ingresso libero, aperto a tutti. Non è richiesta la prenotazione.

Espanol : Soirée anniversaire Quai Vézère

¡Ven a celebrar los 2 años del Quai Vézère! Baile, canto, percusión, food trucks, bares, etc. Entrada libre y gratuita. No es necesario reservar.

