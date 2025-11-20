Soirée annuelle Evolutive Learning Factories (ELF) Campus ARts et Métiers Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne

Soirée annuelle Evolutive Learning Factories (ELF) Campus ARts et Métiers Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne jeudi 20 novembre 2025.

Soirée annuelle Evolutive Learning Factories (ELF) Jeudi 20 novembre, 17h00 Campus ARts et Métiers Châlons-en-Champagne Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T17:00:00+01:00 – 2025-11-20T19:30:00+01:00

Fin : 2025-11-20T17:00:00+01:00 – 2025-11-20T19:30:00+01:00

AU PROGRAMME

Présentation des Evolutives Learning Factories (ELF)

Présentation des ELF et de ses projets en campus

Table ronde sur le rôle de la R&D dans l’industrie avec

Alexandra DUMONT, directrice générale Lebronze alloys

Julien FLAMENT, directeur R&D, Lebronze alloys,

Jacques TSCHOFEN (Cl 179), chef du service R&D au sein de LISI Aerospace,

Giovanni RADILLA, directeur du campus Arts et Métiers de Châlons-en-Champagne,

Nadège TROUSSIER, directrice générale adjointe en charge des formations,

Clovis FRANCIS, correspondant ELF

Moment convivial

Campus ARts et Métiers Châlons-en-Champagne Rue Saint-Dominique BP 508, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/soiree-annuelle-evolutive-learning-factories-2025?_gl=1*kv0q4c*_gcl_au*MTE2NDE4NTM2NS4xNzUwMTcyMTU5LjE2NjQ0ODMzMjAuMTc1NjE5NzAwMy4xNzU2MTk3MDAy*_ga*MTczNDk1NjMyNy4xNzQ2MDA0NjQ0*_ga_39H9VBFX7G*czE3NTYyMTUwODAkbzE3JGcxJHQxNzU2MjE1MDgxJGo1OSRsMCRoMTc5ODg2NTQ2OQ »}]

Découvrez comment les ELF transforment la pédagogie à Arts et Métiers, lors d’une soirée en présence d’Alexandra DUMONT, directrice générale Lebronze alloys (Mécène) et marraine de l’événement.