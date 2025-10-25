Soirée Anti-Halloween route des Baux Maillane

Soirée Anti-Halloween route des Baux Maillane samedi 25 octobre 2025.

Soirée Anti-Halloween

Samedi 25 octobre 2025 de 9h à 23h59. route des Baux Stade Jacque Demarle Maillane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 09:00:00

fin : 2025-10-25 23:59:00

Date(s) :

2025-10-25

Soirée Anti Halloween des savants

Soirée Anti Halloween des Savants:



Programme:



19h30 Déjeuner au Stade Maillanais

11h00 Bandide parcours ouvert Manade Conti

12h00 Apéritif au Stade Maillanais by Luca Mencci

17h00 Bandide parcours ouvert Manade Conti

20h00 Apéritif au café du progrès by Matheo Juarez



La direction ne réponds pas des accidents.



Entrée interdite aux mineurs.

Alcool interdit aux -18 ans .

route des Baux Stade Jacque Demarle Maillane 13910 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur associationlessavants@gmail.com

English :

Scientists’ Anti-Halloween Party

German :

Anti-Halloween-Abend der Wissenschaftler

Italiano :

La festa anti-Halloween degli scienziati

Espanol :

La fiesta anti-Halloween de los científicos

L’événement Soirée Anti-Halloween Maillane a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence