Soirée Anti-Halloween route des Baux Maillane

Soirée Anti-Halloween
Samedi 25 octobre 2025 de 9h à 23h59. route des Baux Stade Jacque Demarle Maillane Bouches-du-Rhône
Début : 2025-10-25 09:00:00
fin : 2025-10-25 23:59:00
2025-10-25
Soirée Anti Halloween des savants
Soirée Anti Halloween des Savants:
Programme:
19h30 Déjeuner au Stade Maillanais
11h00 Bandide parcours ouvert Manade Conti
12h00 Apéritif au Stade Maillanais by Luca Mencci
17h00 Bandide parcours ouvert Manade Conti
20h00 Apéritif au café du progrès by Matheo Juarez
La direction ne réponds pas des accidents.
Entrée interdite aux mineurs.
Alcool interdit aux -18 ans .
route des Baux Stade Jacque Demarle Maillane 13910 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur associationlessavants@gmail.com
English :
Scientists’ Anti-Halloween Party
German :
Anti-Halloween-Abend der Wissenschaftler
Italiano :
La festa anti-Halloween degli scienziati
Espanol :
La fiesta anti-Halloween de los científicos
