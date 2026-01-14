Soirée antillaise Salle communale Cast
Soirée antillaise Salle communale Cast samedi 28 février 2026.
Soirée antillaise
Salle communale Place Saint-Hubert Cast Finistère
Début : 2026-02-28 19:00:00
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Soirée antillaise organisée par l’Ape école publique de Cast. Au repas rougail-saucisses (sur place ou à emporter) et buffet varié de desserts cuisinés par les parents de l’école.
Kir offert pour les personnes déguisées tout thèmes accepté !
Réservation par téléphone avant le 10 février .
Salle communale Place Saint-Hubert Cast 29150 Finistère Bretagne +33 6 81 71 50 04
