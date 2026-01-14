Soirée antillaise Salle communale Cast

Soirée antillaise

Début : 2026-02-28 19:00:00

2026-02-28

Soirée antillaise organisée par l’Ape école publique de Cast. Au repas rougail-saucisses (sur place ou à emporter) et buffet varié de desserts cuisinés par les parents de l’école.

Kir offert pour les personnes déguisées tout thèmes accepté !

Réservation par téléphone avant le 10 février .

Salle communale Place Saint-Hubert Cast 29150 Finistère Bretagne +33 6 81 71 50 04

