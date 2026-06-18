Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée antillaise Guémar

Soirée antillaise Guémar vendredi 3 juillet 2026.

Ville : 68970 Guémar

Département : Haut-Rhin

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 0

Guémar

Soirée antillaise

Guémar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-03 18:30:00
fin : 2026-07-03 22:00:00

Date(s) :
2026-07-03

Osez un voyage tropical et exotique… à deux pas de chez vous.
Animation musicale, buvette et petite restauration…
La Musique Espérance de Guémar vous invite à une  soirée Antillaise
Comme les années précédentes seront proposées en animation une ambiance musicale, de la petite restauration et une buvette sur place.

Osez un voyage tropical et exotique à deux pas de chez vous.

Vous serez toutes et tous les bienvenus. On vous attend avec vos tenues qui sentent la chaleur des îles. 0  .

Guémar 68970 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23  info@ribeauville-riquewihr.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Treat yourself to a tropical and exotic getaway… just a stone’s throw from home.
Live music, a refreshment stand, and light snacks…

L’événement Soirée antillaise Guémar a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr

À voir aussi à Guémar (Haut-Rhin)