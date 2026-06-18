Soirée antillaise Guémar
Soirée antillaise Guémar vendredi 3 juillet 2026.
Guémar
Soirée antillaise
Guémar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-03 18:30:00
fin : 2026-07-03 22:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Osez un voyage tropical et exotique… à deux pas de chez vous.
Animation musicale, buvette et petite restauration…
La Musique Espérance de Guémar vous invite à une soirée Antillaise
Comme les années précédentes seront proposées en animation une ambiance musicale, de la petite restauration et une buvette sur place.
Osez un voyage tropical et exotique à deux pas de chez vous.
Vous serez toutes et tous les bienvenus. On vous attend avec vos tenues qui sentent la chaleur des îles. 0 .
Guémar 68970 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com
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English :
Treat yourself to a tropical and exotic getaway… just a stone’s throw from home.
Live music, a refreshment stand, and light snacks…
L’événement Soirée antillaise Guémar a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr
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