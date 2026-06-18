Guémar

Soirée antillaise

Guémar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-03 18:30:00

fin : 2026-07-03 22:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Osez un voyage tropical et exotique… à deux pas de chez vous.

Animation musicale, buvette et petite restauration…

La Musique Espérance de Guémar vous invite à une soirée Antillaise

Comme les années précédentes seront proposées en animation une ambiance musicale, de la petite restauration et une buvette sur place.

Osez un voyage tropical et exotique à deux pas de chez vous.

Vous serez toutes et tous les bienvenus. On vous attend avec vos tenues qui sentent la chaleur des îles. 0 .

Guémar 68970 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com

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English :

Treat yourself to a tropical and exotic getaway… just a stone’s throw from home.

Live music, a refreshment stand, and light snacks…

L’événement Soirée antillaise Guémar a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr