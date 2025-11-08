Soirée antillaise Les Champs-Géraux
Soirée antillaise Les Champs-Géraux samedi 8 novembre 2025.
Soirée antillaise
Salle des fêtes Les Champs-Géraux Côtes-d’Armor
Début : 2025-11-08 19:00:00
fin : 2025-11-08
2025-11-08
Soirée antillaise avec repas et soirée dansante. Avec TiDash du groupe Maracujah
6 menus adultes achetés = 1 bouteille de vin offerte
Menu adulte
– Accras ou samoussas + verre de planteur (offert)
– Boudin ou samoussas & 1/2 Christophine (avec salade)
– Colombo de poulet & riz
– Salade de fruits & café offert
Menu (enfant -10 ans)
– Accras ou samoussas + jus de fruit
– Colombo de poulet & riz
– Salade de fruits .
Salle des fêtes Les Champs-Géraux 22630 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 49 18 96 30
