Soirée antillaise Les Champs-Géraux

Soirée antillaise

Salle des fêtes Les Champs-Géraux Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-08 19:00:00

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Soirée antillaise avec repas et soirée dansante. Avec TiDash du groupe Maracujah

6 menus adultes achetés = 1 bouteille de vin offerte

Menu adulte

– Accras ou samoussas + verre de planteur (offert)

– Boudin ou samoussas & 1/2 Christophine (avec salade)

– Colombo de poulet & riz

– Salade de fruits & café offert

Menu (enfant -10 ans)

– Accras ou samoussas + jus de fruit

– Colombo de poulet & riz

– Salade de fruits .

Salle des fêtes Les Champs-Géraux 22630 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 49 18 96 30

