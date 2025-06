Soirée antillaise – Salle des fêtes Monfaucon 28 juin 2025 19:30

Hautes-Pyrénées

Soirée antillaise Salle des fêtes MONFAUCON Monfaucon Hautes-Pyrénées

Début : 2025-06-28 19:30:00

Monfaucon s’apprête à vibrer au rythme des Antilles !

À partir de 19h30, les participants seront invités à un repas dansant aux couleurs et aux goûts des Antilles. Le menu, élaboré pour ravir les papilles, comprendra :

De délicieux Accras en entrée

Une Salade fraîche

Un savoureux Colombo de Porc, servi avec du riz

Un Gâteau pour la touche sucrée

Le tout accompagné de vin et d’un café pour clôturer ce festin.

Le prix de cette soirée dépaysante est fixé à 20€ par personne.

C’est une occasion unique de partager un moment festif et chaleureux, bercé par une ambiance antillaise qui invitera à la danse et à la bonne humeur.

Les places étant limitées, il est fortement recommandé de réserver au plus vite.

Ne manquez pas cette immersion culinaire et culturelle au cœur des Antilles, sans quitter Monfaucon !

Salle des fêtes MONFAUCON

Monfaucon 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 21 02 12 25 secretariat@monfaucon65.com

English :

Monfaucon is set to vibrate to the rhythm of the West Indies!

Starting at 7:30 p.m., participants will be invited to a dinner-dance featuring the colors and tastes of the West Indies. The menu, designed to delight the taste buds, will include :

Delicious Accras for starters

Fresh salad

A tasty Pork Colombo, served with rice

A cake for a sweet touch

All accompanied by wine and coffee to round off the feast.

The price of this exotic evening is set at 20? per person.

It’s a unique opportunity to share a warm and festive moment, lulled by a West Indian atmosphere that invites you to dance and enjoy yourself.

Places are limited, so book as soon as possible.

Don’t miss this culinary and cultural immersion in the heart of the West Indies, without leaving Monfaucon!

German :

Monfaucon bereitet sich darauf vor, im Rhythmus der Antillen zu vibrieren!

Ab 19:30 Uhr werden die Teilnehmer zu einem Tanzessen in den Farben und Geschmäckern der Antillen eingeladen. Das Menü, das die Geschmacksnerven verwöhnen soll, umfasst :

Leckere Accras als Vorspeise

Ein frischer Salat

Ein schmackhaftes Schweinefleisch-Colombo, serviert mit Reis

Ein Kuchen für die süße Note

Dazu gibt es Wein und einen Kaffee, um das Festmahl abzurunden.

Der Preis für diesen Abend beträgt 20? pro Person.

Es ist eine einmalige Gelegenheit, einen festlichen und herzlichen Moment zu teilen, der von einer karibischen Atmosphäre begleitet wird, die zum Tanzen und zur guten Laune einlädt.

Da die Plätze begrenzt sind, wird dringend empfohlen, so schnell wie möglich zu reservieren.

Verpassen Sie nicht diese kulinarische und kulturelle Reise in das Herz der Antillen, ohne Monfaucon zu verlassen!

Italiano :

Monfaucon si prepara a scatenarsi al ritmo delle Antille!

A partire dalle 19.30, i partecipanti saranno invitati a una cena e a un ballo con i colori e i sapori delle Antille. Il menu, pensato per deliziare le papille gustative, comprenderà:

Delizioso Accras come antipasto

Insalata fresca

Un gustoso Colombo di maiale, servito con riso

Una torta per un tocco di dolcezza

Il tutto servito con vino e caffè per completare il banchetto.

Il prezzo di questa serata esotica è di 20 euro a persona.

È un’occasione unica per condividere un momento caldo e festoso, cullati da un’atmosfera caraibica che vi inviterà a ballare e a divertirvi.

I posti sono limitati, quindi prenotate il prima possibile.

Non perdetevi questa immersione culinaria e culturale nel cuore delle Antille, senza lasciare Monfaucon!

Espanol :

¡Monfaucon se prepara para rockear al ritmo de las Antillas!

A partir de las 19.30 horas, los participantes serán invitados a una cena y baile con los colores y sabores de las Antillas. El menú, diseñado para deleitar el paladar, incluirá :

Delicioso Accras como entrante

Ensalada fresca

Un sabroso Colombo de cerdo, servido con arroz

Un pastel como toque dulce

Todo ello servido con vino y café para redondear el festín.

El precio de esta exótica velada es de 20 euros por persona.

Es una oportunidad única para compartir un momento cálido y festivo, arrullado por un ambiente caribeño que le invitará a bailar y disfrutar.

Las plazas son limitadas, así que reserva cuanto antes.

No se pierda esta inmersión culinaria y cultural en el corazón de las Antillas, ¡sin salir de Monfaucon!

L’événement Soirée antillaise Monfaucon a été mis à jour le 2025-06-13 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65