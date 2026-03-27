Soirée antillaise Saint-Amand-Montrond
Soirée antillaise Saint-Amand-Montrond samedi 11 avril 2026.
Soirée antillaise
Avenue Sully Saint-Amand-Montrond Cher
Tarif : – – 22 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-11 19:00:00
fin : 2026-04-11 00:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Soirée organisée par la Saint-Amand-Basket
Apéritif à partir de 19h, 20h Blind teste enfants, 21h, Dîner dansant menu créole
Entrée dégustation, Colombo de poulet, Riz coco Dessert au choix. Venez déguisés! .
Avenue Sully Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 79 86 50 14
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English :
Evening organized by Saint-Amand-Basket
L’événement Soirée antillaise Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-03-27 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE
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