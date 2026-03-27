Soirée antillaise

Avenue Sully Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : – – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-11 19:00:00

fin : 2026-04-11 00:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Soirée organisée par la Saint-Amand-Basket

Apéritif à partir de 19h, 20h Blind teste enfants, 21h, Dîner dansant menu créole

Entrée dégustation, Colombo de poulet, Riz coco Dessert au choix. Venez déguisés! .

Avenue Sully Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 79 86 50 14

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English :

Evening organized by Saint-Amand-Basket

L’événement Soirée antillaise Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-03-27 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE