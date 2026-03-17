Soirée antillaise

Salle Ti An Holl Saint-Évarzec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 19:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

L’US Saint Évarzec a le plaisir de vous inviter à une soirée aux couleurs des Antilles !

Venez voyager le temps d’une soirée dans une ambiance chaleureuse et festive, rythmée par les sons ensoleillés du zouk, du kompa et des musiques caribéennes avec le groupe Sapotille et ses danseuses. Au programme Une ambiance conviviale et dansante.

Des saveurs et spécialités antillaises.

De la bonne humeur, du partage et de la fête

Au menu

Accras, boudin

colombo de porc, riz

Flan coco .

Salle Ti An Holl Saint-Évarzec 29170 Finistère Bretagne +33 6 77 70 71 26

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English : Soirée antillaise

L’événement Soirée antillaise Saint-Évarzec a été mis à jour le 2026-03-17 par OT FOUESNANT LES GLENAN