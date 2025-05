Soirée antillaise – Salle des sports Sames, 24 mai 2025 19:00, Sames.

Début : 2025-05-24 19:00:00

fin : 2025-05-24 02:00:00

2025-05-24

Venez vous imprégner de la culture antillaise.

Apéritif tapas avec le groupe de musique afro antillaise chants, percussions, danses et initiation.

A l’issue, stands de rhum, stand de réalisation de tresses et de tatouages.

Restauration « barquette des iles » au colombo de poulet, et aussi grillades, frites. Repas sur réservation.

Soirée animée avec le groupe 97’ka et Dj King. .

