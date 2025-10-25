Soirée Apéritif Alternatif Charmoille
Soirée Apéritif Alternatif
Rue des Terreaux Charmoille Doubs
Début : 2025-10-25 19:00:00
fin : 2025-10-25
2025-10-25
Apéro green pour un corps clean ! Venez découvrir et déguster des recettes originales à consommer sans modération graines épicées, tartinades, légumes et boissons fermentés. Boissons locales habituelles sont bien sûr disponibles. .
Rue des Terreaux Charmoille 25380 Doubs Bourgogne-Franche-Comté lecolebuissoniere25380@gmail.com
