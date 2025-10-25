Soirée Apéritif Alternatif Charmoille

Soirée Apéritif Alternatif Charmoille samedi 25 octobre 2025.

Soirée Apéritif Alternatif

Rue des Terreaux Charmoille Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 19:00:00

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Apéro green pour un corps clean ! Venez découvrir et déguster des recettes originales à consommer sans modération graines épicées, tartinades, légumes et boissons fermentés. Boissons locales habituelles sont bien sûr disponibles. .

Rue des Terreaux Charmoille 25380 Doubs Bourgogne-Franche-Comté lecolebuissoniere25380@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée Apéritif Alternatif Charmoille a été mis à jour le 2025-10-13 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE