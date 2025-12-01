Soirée apéritive de Noël Place de l’Hôtel de Ville Tence

Soirée apéritive de Noël

Place de l'Hôtel de Ville Mairie Tence Haute-Loire

Début : 2025-12-20 19:00:00

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Venez déguster huîtres, crevettes, planches de charcuterie-fromage, sur la Place de l’Hôtel de Ville.

Boissons au Marigny, à la Cave de la Sérigoule et à la Pâtisserie Chambouvet.

43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes tcaptence43@gmail.com

English :

Come and enjoy oysters, shrimps, charcuterie and cheese on the Place de l’Hôtel de Ville.

Drinks at Marigny, Cave de la Sérigoule and Pâtisserie Chambouvet.

German :

Probieren Sie auf dem Rathausplatz Austern, Garnelen, Wurst- und Käsebretter.

Getränke im Marigny, in der Cave de la Sérigoule und in der Pâtisserie Chambouvet.

Italiano :

Venite a gustare ostriche, gamberi, salumi e formaggi in Place de l’Hôtel de Ville.

Da bere presso Le Marigny, Cave de la Sérigoule e Pâtisserie Chambouvet.

Espanol :

Venga a degustar ostras, gambas, charcutería y tablas de quesos en la Place de l’Hôtel de Ville.

Copas en Le Marigny, Cave de la Sérigoule y Pâtisserie Chambouvet.

