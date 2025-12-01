Soirée apéritive de Noël Place de l’Hôtel de Ville Tence
Soirée apéritive de Noël Place de l’Hôtel de Ville Tence samedi 20 décembre 2025.
Soirée apéritive de Noël
Place de l’Hôtel de Ville Mairie Tence Haute-Loire
Début : 2025-12-20 19:00:00
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Venez déguster huîtres, crevettes, planches de charcuterie-fromage, sur la Place de l’Hôtel de Ville.
Boissons au Marigny, à la Cave de la Sérigoule et à la Pâtisserie Chambouvet.
Place de l’Hôtel de Ville Mairie Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes tcaptence43@gmail.com
English :
Come and enjoy oysters, shrimps, charcuterie and cheese on the Place de l’Hôtel de Ville.
Drinks at Marigny, Cave de la Sérigoule and Pâtisserie Chambouvet.
German :
Probieren Sie auf dem Rathausplatz Austern, Garnelen, Wurst- und Käsebretter.
Getränke im Marigny, in der Cave de la Sérigoule und in der Pâtisserie Chambouvet.
Italiano :
Venite a gustare ostriche, gamberi, salumi e formaggi in Place de l’Hôtel de Ville.
Da bere presso Le Marigny, Cave de la Sérigoule e Pâtisserie Chambouvet.
Espanol :
Venga a degustar ostras, gambas, charcutería y tablas de quesos en la Place de l’Hôtel de Ville.
Copas en Le Marigny, Cave de la Sérigoule y Pâtisserie Chambouvet.
L’événement Soirée apéritive de Noël Tence a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme du Haut-Lignon