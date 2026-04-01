Soirée apéro avec Pinpon Les fosses Les Fosses
Soirée apéro avec Pinpon Les fosses Les Fosses lundi 20 avril 2026.
Les Fosses
Soirée apéro avec Pinpon Les fosses
Place de la mairie Les Fosses Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 19:00:00
fin : 2026-04-20 21:00:00
Date(s) :
2026-04-20
Le bar ambulant et associatif PINPON se gare près de chez vous !
Venez trinquer entre ami·es et famille avec de bons produits locaux (bière, vin, jus de pomme, sirop, kombucha, soft).
Ambiance guinguette garantie !
Avec les pizzas de La Scuderia Pizza
Toutes les dates à retrouver sur · pinponbar.com .
Place de la mairie Les Fosses 79360 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 02 16 10 asso-pinpon@protonmail.com
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English : Soirée apéro avec Pinpon Les fosses
L’événement Soirée apéro avec Pinpon Les fosses Les Fosses a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Pays Mellois