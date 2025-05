Soirée Apéro Bateau – Quai de Normandie Caen, 13 juin 2025 19:00, Caen.

Calvados

Soirée Apéro Bateau Quai de Normandie Le Guerveur Evénementiel Caen Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-06-13 19:00:00

fin : 2025-06-14 01:00:00

Date(s) :

2025-06-13

Vendredi 13 juin, on met les voiles… direction l’apéro flottant le plus cool pour clôturer le printemps et se préparer pour un été de folie !

Embarquez à bord du Guerveur pour une soirée exceptionnelle, un coucher de soleil doré, et tout ce qu’il faut pour passer une soirée hors du commun !

Au programme

– Box apéro charcuteries & fromages signées la fromagerie Miam

– DJ Set Okta pour faire danser les coeurs

– 3 balades exclusives à bord du bateau la Presqu’Île (tu choisis ton créneau 18h30, 19h30 ou 20h30)

Et surtout… l’énergie unique des soirées du Guerveur !

Réservation obligatoire les places sont limitées https://my.weezevent.com/soiree-apero-bateau

Le Guerveur unique comme vous

Vendredi 13 juin, on met les voiles… direction l’apéro flottant le plus cool pour clôturer le printemps et se préparer pour un été de folie !

Embarquez à bord du Guerveur pour une soirée exceptionnelle, un coucher de soleil doré, et tout ce qu’il faut pour passer une soirée hors du commun !

Au programme

– Box apéro charcuteries & fromages signées la fromagerie Miam

– DJ Set Okta pour faire danser les coeurs

– 3 balades exclusives à bord du bateau la Presqu’Île (tu choisis ton créneau 18h30, 19h30 ou 20h30)

Et surtout… l’énergie unique des soirées du Guerveur !

Réservation obligatoire les places sont limitées https://my.weezevent.com/soiree-apero-bateau

Le Guerveur unique comme vous .

Quai de Normandie Le Guerveur Evénementiel Caen

Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 75 74 78 44 contact@le-guerveur.com

English : Soirée Apéro Bateau

Friday June 13, we’re setting sail… for the coolest floating aperitif to close out spring and get ready for a crazy summer!

Come aboard the Guerveur for an exceptional evening, a golden sunset, and everything you need for a truly special evening!

On the program:

– Aperitif box of delicatessen and cheese from Miam Cheese Factory

– Okta DJ set to get your heart pumping

– 3 exclusive cruises aboard the Presqu’Île boat (you choose your time slot: 6.30pm, 7.30pm or 8.30pm)

And above all… the unique energy of Le Guerveur evenings!

Reservations essential places are limited: https://my.weezevent.com/soiree-apero-bateau

Le Guerveur as unique as you are

German : Soirée Apéro Bateau

Am Freitag, dem 13. Juni, setzen wir die Segel … in Richtung des coolsten schwimmenden Aperitifs, um den Frühling abzuschließen und uns auf einen verrückten Sommer vorzubereiten!

Kommen Sie an Bord der Guerveur und erleben Sie einen außergewöhnlichen Abend, einen goldenen Sonnenuntergang und alles, was Sie brauchen, um einen außergewöhnlichen Abend zu verbringen!

Auf dem Programm stehen:

– Aperitif-Box mit Wurstwaren und Käse von der Käserei Miam

– DJ-Set Okta, um die Herzen zum Tanzen zu bringen

– 3 exklusive Fahrten an Bord des Schiffes la Presqu’Île (du wählst deinen Zeitrahmen: 18:30, 19:30 oder 20:30 Uhr)

Und vor allem … die einzigartige Energie der Guerveur-Abende!

Reservierung erforderlich die Plätze sind begrenzt: https://my.weezevent.com/soiree-apero-bateau

Der Guerveur einzigartig wie du

Italiano :

Venerdì 13 giugno salpiamo… per l’aperitivo galleggiante più cool per concludere la primavera e prepararci a un’estate pazzesca!

Salite a bordo del Guerveur per una serata eccezionale, un tramonto dorato e tutto ciò che serve per una serata davvero speciale!

In programma:

– Aperitivo a base di salumi e formaggi del caseificio Miam

– Dj set Okta per far battere il cuore

– 3 esclusive crociere a bordo del battello Presqu’Île (scegliete voi la fascia oraria: 18.30, 19.30 o 20.30)

E soprattutto… l’energia unica delle serate Guerveur!

Prenotazione obbligatoria i posti sono limitati: https://my.weezevent.com/soiree-apero-bateau

Le Guerveur è unico come te

Espanol :

El viernes 13 de junio, zarparemos… ¡para tomar el aperitivo flotante más fresco para cerrar la primavera y prepararnos para un verano de locos!

Suba a bordo del Guerveur para disfrutar de una velada excepcional, de una puesta de sol dorada y de todo lo necesario para una velada realmente especial

En el programa:

– Caja de aperitivo de delicatessen y queso de la quesería Miam

– Okta DJ set para acelerar su corazón

– 3 cruceros exclusivos a bordo del barco Presqu’Île (usted elige la franja horaria: 18:30, 19:30 o 20:30)

Y sobre todo… ¡la energía única de las noches Guerveur!

Reserva obligatoria plazas limitadas: https://my.weezevent.com/soiree-apero-bateau

Le Guerveur es tan único como tú

L’événement Soirée Apéro Bateau Caen a été mis à jour le 2025-05-19 par OT Caen la Mer