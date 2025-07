Soirée apéro-causeries « Et toi comment ça va ? » Plassac

Soirée apéro-causeries « Et toi comment ça va ? »

23 Route de l’Estuaire Plassac Gironde

Le 18 juillet, grande soirée-événement en partenariat avec la Dauge, Foksabouge, À l’assaut, et les Ateliers du Mascaret.

On se retrouve lors d’un grand apéro “causeries” après la projection de paroles d’habitants, on échange, on dîne et on danse lors d’un DJ set.

Horaires à noter :

16h30 Ouverture du café asso

18h30 Diffusion du film

20H00 Repas agrémenté de théâtre

21H00 DJ set

23H00 Rangement et embrassades .

23 Route de l’Estuaire Plassac 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 64 06 30 espaces.saquary@gmail.com

