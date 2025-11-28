Soirée Apéro Concert chez Vignoble Thibeau Chez les Jacques Vibrac

Soirée Apéro Concert chez Vignoble Thibeau

Chez les Jacques 14 rue du bois haut Vibrac Charente-Maritime

Début : 2025-11-28 18:30:00

fin : 2025-11-28

Rendez-vous pour une soirée qui s’annonce endiablée au pied de l’alambic.

Au programme cocktails, planches, tapas… et surtout le groove irrésistible de JB Orchestra

Venez vous détendre, trinquer entre amis et profiter d’un concert live plein d’énergie.

Chez les Jacques 14 rue du bois haut Vibrac 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 76 10 contact@vignoblethibeau.fr

English :

Join us for what promises to be a wild evening at the foot of the still.

On the program: cocktails, platters, tapas? and above all, the irresistible groove of JB Orchestra

Come relax, toast with friends and enjoy a high-energy live concert.

German :

Ein Abend am Fuße des Destillierapparats verspricht ein rauschendes Fest zu werden.

Auf dem Programm stehen Cocktails, Bretter, Tapas und vor allem der unwiderstehliche Groove von JB Orchestra

Entspannen Sie sich, stoßen Sie mit Freunden an und genießen Sie ein energiegeladenes Live-Konzert.

Italiano :

Unitevi a noi per quella che si preannuncia una serata scatenata ai piedi dell’alambicco.

Nel menu: cocktail, taglieri, tapas e soprattutto l’irresistibile groove della JB Orchestra

Venite a rilassarvi, a brindare con gli amici e a godervi un concerto dal vivo ad alta energia.

Espanol :

Acompáñenos en lo que promete ser una noche salvaje al pie del alambique.

En el menú: cócteles, platos, tapas… y sobre todo el irresistible groove de JB Orchestra

Venga a relajarse, a brindar con los amigos y a disfrutar de un concierto en directo lleno de energía.

