Soirée Apéro Concert chez Vignoble Thibeau Chez les Jacques Vibrac

Vibrac

Soirée Apéro Concert chez Vignoble Thibeau

Chez les Jacques 14 rue du bois haut Vibrac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 19:30:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Rendez-vous pour une soirée qui s’annonce endiablée au pied de l’alambic.

Au programme cocktails, planches, tapas… et surtout venez profitez du duo Back-up.

Venez vous détendre, trinquer entre amis et profiter d’un concert live plein d’énergie.

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Chez les Jacques 14 rue du bois haut Vibrac 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 76 10 contact@vignoblethibeau.fr

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English :

Join us for what promises to be a wild evening at the foot of the still.

On the program: cocktails, platters, tapas? and above all, come and enjoy the Back-up duo.

Relax, toast with friends and enjoy a high-energy live concert.

L’événement Soirée Apéro Concert chez Vignoble Thibeau Vibrac a été mis à jour le 2026-04-11 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge