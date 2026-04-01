Soirée Apéro Concert chez Vignoble Thibeau Chez les Jacques Vibrac
Soirée Apéro Concert chez Vignoble Thibeau Chez les Jacques Vibrac vendredi 24 avril 2026.
Vibrac
Soirée Apéro Concert chez Vignoble Thibeau
Chez les Jacques 14 rue du bois haut Vibrac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 19:30:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Rendez-vous pour une soirée qui s’annonce endiablée au pied de l’alambic.
Au programme cocktails, planches, tapas… et surtout venez profitez du duo Back-up.
Venez vous détendre, trinquer entre amis et profiter d’un concert live plein d’énergie.
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Chez les Jacques 14 rue du bois haut Vibrac 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 76 10 contact@vignoblethibeau.fr
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English :
Join us for what promises to be a wild evening at the foot of the still.
On the program: cocktails, platters, tapas? and above all, come and enjoy the Back-up duo.
Relax, toast with friends and enjoy a high-energy live concert.
L’événement Soirée Apéro Concert chez Vignoble Thibeau Vibrac a été mis à jour le 2026-04-11 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge