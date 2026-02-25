Soirée apéro-concert Cover Live Saint-Georges-des-Groseillers Saint-Georges-des-Groseillers

Soirée apéro-concert Cover Live

Saint-Georges-des-Groseillers 8 rue du Stade Saint-Georges-des-Groseillers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28 22:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Reprises, covers, pop-rock !

Le groupe Cover Live, invité par l’association des parents d’élèves de l’école du Sacré-Coeur à Saint-Georges-des-Groseillers, animera une soirée gourmande et festive, samedi 28 mars 2026 de 20h à 22h, Salle polyvalente Maurice Lecoq, 8 rue du stade, à Saint-Georges-des-Groseillers.

Tarif d’entrée 8€, réduit 4€. Planches apéro 13€ pour 4 personnes

Buvette sur place avec vente de boissons (bière, jus de fruits, sodas, boissons chaudes) et gâteaux. .

Saint-Georges-des-Groseillers 8 rue du Stade Saint-Georges-des-Groseillers 61100 Orne Normandie +33 6 21 28 77 47 apel.rainette@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée apéro-concert Cover Live

L’événement Soirée apéro-concert Cover Live Saint-Georges-des-Groseillers a été mis à jour le 2026-02-25 par Flers agglo