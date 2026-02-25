Soirée apéro-concert Cover Live Saint-Georges-des-Groseillers Saint-Georges-des-Groseillers
Saint-Georges-des-Groseillers 8 rue du Stade Saint-Georges-des-Groseillers Orne
Début : 2026-03-28 20:00:00
fin : 2026-03-28 22:00:00
Reprises, covers, pop-rock !
Le groupe Cover Live, invité par l’association des parents d’élèves de l’école du Sacré-Coeur à Saint-Georges-des-Groseillers, animera une soirée gourmande et festive, samedi 28 mars 2026 de 20h à 22h, Salle polyvalente Maurice Lecoq, 8 rue du stade, à Saint-Georges-des-Groseillers.
Tarif d’entrée 8€, réduit 4€. Planches apéro 13€ pour 4 personnes
Buvette sur place avec vente de boissons (bière, jus de fruits, sodas, boissons chaudes) et gâteaux. .
