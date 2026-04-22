Soirée apéro concert et karaoké Salle des fetes de clermain 51 route de montvaillant Navour-sur-Grosne
Soirée apéro concert et karaoké Salle des fetes de clermain 51 route de montvaillant Navour-sur-Grosne vendredi 29 mai 2026.
Navour-sur-Grosne
Soirée apéro concert et karaoké
Salle des fetes de clermain 51 route de montvaillant 51 route de montvaillant Navour-sur-Grosne Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Vendredi 29 mai dès 19h00 les conscrits de la classe en 6 vous propose une soirée apéro concert par le groupe DOZA2 (21h) qui sera ensuite suivi d’un karaoké.
Venez révéler le chanteur qui sommeille en vous ?? ??.
Entrée libre.
Petite restauration sur place. Buvette.
On vous attend pour passer une belle soirée musicale.
La 6. .
Salle des fetes de clermain 51 route de montvaillant 51 route de montvaillant Navour-sur-Grosne 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 46 68 97
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English : Soirée apéro concert et karaoké
L’événement Soirée apéro concert et karaoké Navour-sur-Grosne a été mis à jour le 2026-04-22 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II
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