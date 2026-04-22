Soirée apéro concert et karaoké Salle des fetes de clermain 51 route de montvaillant Navour-sur-Grosne

Navour-sur-Grosne

Soirée apéro concert et karaoké

Salle des fetes de clermain 51 route de montvaillant 51 route de montvaillant Navour-sur-Grosne Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Vendredi 29 mai dès 19h00 les conscrits de la classe en 6 vous propose une soirée apéro concert par le groupe DOZA2 (21h) qui sera ensuite suivi d’un karaoké.

Venez révéler le chanteur qui sommeille en vous ?? ??.

Entrée libre.

Petite restauration sur place. Buvette.

On vous attend pour passer une belle soirée musicale.

La 6. .

Salle des fetes de clermain 51 route de montvaillant 51 route de montvaillant Navour-sur-Grosne 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 46 68 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée apéro concert et karaoké

L’événement Soirée apéro concert et karaoké Navour-sur-Grosne a été mis à jour le 2026-04-22 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II