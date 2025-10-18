Soirée Apéro Concert Noyant-de-Touraine
samedi 18 octobre 2025
Soirée Apéro Concert
Route de la Manse Noyant-de-Touraine Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Samedi 2025-10-18
2025-10-18
Concert pop rock avec le groupe six7eight.
Buvette sur place et planches apéro (6 €).
Buvette sur place et planches apéro (6 €).
Route de la Manse Noyant-de-Touraine 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
English :
Pop rock concert with the band six7eight.
Refreshment bar and aperitif platters (6 ?).
German :
Pop-Rock-Konzert mit der Gruppe six7eight.
Getränke vor Ort und Aperitif-Bretter (6?).
Italiano :
Concerto pop rock con il gruppo six7eight.
Bar e aperitivi in loco (6?).
Espanol :
Concierto de pop rock con el grupo six7eight.
Bar de refrescos in situ y bandejas de aperitivos (6 €).
