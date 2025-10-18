Soirée Apéro Concert Noyant-de-Touraine

Soirée Apéro Concert Noyant-de-Touraine samedi 18 octobre 2025.

Soirée Apéro Concert

Route de la Manse Noyant-de-Touraine Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Début : Samedi 2025-10-18

2025-10-18

Concert pop rock avec le groupe six7eight.

Buvette sur place et planches apéro (6 €).

Route de la Manse Noyant-de-Touraine 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Pop rock concert with the band six7eight.

Refreshment bar and aperitif platters (6 ?).

German :

Pop-Rock-Konzert mit der Gruppe six7eight.

Getränke vor Ort und Aperitif-Bretter (6?).

Italiano :

Concerto pop rock con il gruppo six7eight.

Bar e aperitivi in loco (6?).

Espanol :

Concierto de pop rock con el grupo six7eight.

Bar de refrescos in situ y bandejas de aperitivos (6 €).

L’événement Soirée Apéro Concert Noyant-de-Touraine a été mis à jour le 2025-10-09 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme