Soirée apéro-jeux de mots

74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 18:30:00

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Soirée jeux de société autour des jeux de mots. Jeux d’ambiance, expressions, défis linguistiques, dictée…de quoi déclencher de beaux fous rires.

Apéro participatif.

Gratuit I Bibliothèque municipale

Commencez le week-end avec une soirée jeux de société autour des jeux de mots. Jeux d’ambiance, expressions, défis linguistiques, dictée…de quoi déclencher de beaux fous rires.

Et parce que réfléchir ça donne faim, un apéro participatif est prévu tout au long de la soirée.

Gratuit | À la bibliothèque municipale .

74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 76 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An evening of word games. Mood games, expressions, linguistic challenges, dictation…all the ingredients for a good laugh.

Participatory aperitif.

Free I Public library

L’événement Soirée apéro-jeux de mots Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-01-21 par OTs DU PERCHE