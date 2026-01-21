Soirée apéro-jeux de mots Nogent-le-Rotrou
Soirée jeux de société autour des jeux de mots. Jeux d’ambiance, expressions, défis linguistiques, dictée…de quoi déclencher de beaux fous rires.
Apéro participatif.
Commencez le week-end avec une soirée jeux de société autour des jeux de mots. Jeux d’ambiance, expressions, défis linguistiques, dictée…de quoi déclencher de beaux fous rires.
Et parce que réfléchir ça donne faim, un apéro participatif est prévu tout au long de la soirée.
74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 76 16
English :
An evening of word games. Mood games, expressions, linguistic challenges, dictation…all the ingredients for a good laugh.
Participatory aperitif.
Free I Public library
