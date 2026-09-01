Soirée apéro, jeux de société L’éphemère Malbuisson

Informations pratiques

Malbuisson

Soirée apéro, jeux de société

L’éphemère 3 Chemin des Landes Malbuisson Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29 18:00:00

fin : 2026-09-29 22:00:00

Date(s) :

2026-09-29

Venez partager une soirée ludique & conviviale!

Cuisine faite maison produit locaux.

Tartines & boissons fraiches.

Animations & jeux de société

(Soirée sur réservation) .

L’éphemère 3 Chemin des Landes Malbuisson 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 49 32 36

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English : Soirée apéro, jeux de société

L’événement Soirée apéro, jeux de société Malbuisson a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS