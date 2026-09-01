Soirée apéro, jeux de société L’éphemère Malbuisson
mardi 29 septembre 2026 · L'éphemère · Malbuisson
Informations pratiques
Malbuisson
Soirée apéro, jeux de société
L’éphemère 3 Chemin des Landes Malbuisson Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 18:00:00
fin : 2026-09-29 22:00:00
Date(s) :
2026-09-29
Venez partager une soirée ludique & conviviale!
Cuisine faite maison produit locaux.
Tartines & boissons fraiches.
Animations & jeux de société
(Soirée sur réservation) .
L’éphemère 3 Chemin des Landes Malbuisson 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 49 32 36
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English : Soirée apéro, jeux de société
L’événement Soirée apéro, jeux de société Malbuisson a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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