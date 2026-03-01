Soirée apéro jeux de société

Nogent-sur-Vernisson Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 18:30:00

fin : 2026-03-27 20:30:00

Date(s) :

2026-03-27

Soirée apéro-jeux de société

Apéro Jeux de société. De 18h30 à 20h30. Thème jeux d’enquête. Gratuit, ouvert à tous. Adultes et enfants. Réservation obligatoire au 02 38 07 03 76. .

Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 03 76

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English :

Aperitif and board games evening

L’événement Soirée apéro jeux de société Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2026-03-15 par OT GATINAIS SUD