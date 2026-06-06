Soirée Apéro Karaoké Salle multi-activités de l’école Quetteville

Quetteville

Soirée Apéro Karaoké

Salle multi-activités de l’école Rue Reine Edith Quetteville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:30:00

fin : 2026-07-04 23:59:00

Date(s) :

2026-07-04

Pour commencer l’été, le Comité des fêtes de Quetteville vous propose une Soirée Apéro Karaoké !

Le comité des fêtes de Quetteville organise sa Soirée Apéro Karaoké pour bien commencer l’été !

Venez chanter, trinquer et partager un bon moment !

Planches apéro et boissons diverses sur place.

Ne tardez pas à réserver !

Inscriptions et paiements obligatoires avant le 01 juillet 2026 .

Salle multi-activités de l’école Rue Reine Edith Quetteville 14130 Calvados Normandie +33 6 66 29 43 78 quettevilleenfete@gmail.com

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English : Soirée Apéro Karaoké

To kick off the summer, the Quetteville Festival Committee is organising an Aperitif/Karaoke Evening!

L’événement Soirée Apéro Karaoké Quetteville a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Honfleur-Beuzeville