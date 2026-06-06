Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Apéro Karaoké Salle multi-activités de l’école Quetteville

Soirée Apéro Karaoké Salle multi-activités de l’école Quetteville samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Salle multi-activités de l'école

Adresse : Rue Reine Edith

Ville : 14130 Quetteville

Département : Calvados

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Quetteville

Soirée Apéro Karaoké

Salle multi-activités de l’école Rue Reine Edith Quetteville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:30:00
fin : 2026-07-04 23:59:00

Date(s) :
2026-07-04

Pour commencer l’été, le Comité des fêtes de Quetteville vous propose une Soirée Apéro Karaoké !
Le comité des fêtes de Quetteville organise sa Soirée Apéro Karaoké pour bien commencer l’été !

Venez chanter, trinquer et partager un bon moment !

Planches apéro et boissons diverses sur place.

Ne tardez pas à réserver !
Inscriptions et paiements obligatoires avant le 01 juillet 2026   .

Salle multi-activités de l’école Rue Reine Edith Quetteville 14130 Calvados Normandie +33 6 66 29 43 78  quettevilleenfete@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Apéro Karaoké

To kick off the summer, the Quetteville Festival Committee is organising an Aperitif/Karaoke Evening!

L’événement Soirée Apéro Karaoké Quetteville a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Honfleur-Beuzeville

À voir aussi à Quetteville (Calvados)