Soirée Apéro Karaoké Salle multi-activités de l’école Quetteville
Soirée Apéro Karaoké Salle multi-activités de l’école Quetteville samedi 4 juillet 2026.
Quetteville
Soirée Apéro Karaoké
Salle multi-activités de l’école Rue Reine Edith Quetteville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:30:00
fin : 2026-07-04 23:59:00
Date(s) :
2026-07-04
Pour commencer l’été, le Comité des fêtes de Quetteville vous propose une Soirée Apéro Karaoké !
Le comité des fêtes de Quetteville organise sa Soirée Apéro Karaoké pour bien commencer l’été !
Venez chanter, trinquer et partager un bon moment !
Planches apéro et boissons diverses sur place.
Ne tardez pas à réserver !
Inscriptions et paiements obligatoires avant le 01 juillet 2026 .
Salle multi-activités de l’école Rue Reine Edith Quetteville 14130 Calvados Normandie +33 6 66 29 43 78 quettevilleenfete@gmail.com
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English : Soirée Apéro Karaoké
To kick off the summer, the Quetteville Festival Committee is organising an Aperitif/Karaoke Evening!
L’événement Soirée Apéro Karaoké Quetteville a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Honfleur-Beuzeville