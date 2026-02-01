SOIRÉE APÉRO-LECTURE Saint-André

SOIRÉE APÉRO-LECTURE Saint-André vendredi 27 février 2026.

59 rue Nationale Saint-André Pyrénées-Orientales

Début : 2026-02-27 18:00:00
2026-02-27

50 ans Agatha Christie
59 rue Nationale Saint-André 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 89 39 54 

50 years Agatha Christie

