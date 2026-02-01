SOIRÉE APÉRO-LECTURE Saint-André
SOIRÉE APÉRO-LECTURE Saint-André vendredi 27 février 2026.
SOIRÉE APÉRO-LECTURE
59 rue Nationale Saint-André Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27 18:00:00
fin : 2026-02-27
Date(s) :
2026-02-27
50 ans Agatha Christie
.
59 rue Nationale Saint-André 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 89 39 54
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
50 years Agatha Christie
L’événement SOIRÉE APÉRO-LECTURE Saint-André a été mis à jour le 2026-02-02 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE