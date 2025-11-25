Soirée apéro/quizz V and B Saint Marcel Vernon Saint-Marcel

Soirée apéro/quizz

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25 19:00:00

fin : 2025-11-25

Date(s) :

2025-11-25

Participez à un apéro quiz animé par DK Rickson ! Venez tester vos connaissances dans une ambiance conviviale tout en profitant d’un moment détendu autour d’un verre. Rires et défis garantis pour tous les curieux et amateurs de quiz.

Sur réservation .

V and B Saint Marcel Vernon 9 rue des Chaumes Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 36 59 vernon@vandb.fr

Soirée apéro/quizz

