Soirée apéro Pôle des Landes Saint-Hilaire-des-Landes

Pôle des Landes 2 Rue de la Ruée Saint-Hilaire-des-Landes Ille-et-Vilaine

Début : 2026-01-30 19:00:00

fin : 2026-01-30

2026-01-30

Le comité des fêtes de Saint-Hilaire-des-Landes vous invite tous, habitants, commerçants, artisans et membres d’associations, à un apéritif offert et convivial.

Venez découvrir le programme de la quatrième édition de Saint Hilaire en Fête.

Réservation nécessaire. .

Pôle des Landes 2 Rue de la Ruée Saint-Hilaire-des-Landes 35140 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 28 33 61 00

