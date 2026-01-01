Soirée apéro Pôle des Landes Saint-Hilaire-des-Landes
Soirée apéro Pôle des Landes Saint-Hilaire-des-Landes vendredi 30 janvier 2026.
Soirée apéro
Pôle des Landes 2 Rue de la Ruée Saint-Hilaire-des-Landes Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30 19:00:00
fin : 2026-01-30
Date(s) :
2026-01-30
Le comité des fêtes de Saint-Hilaire-des-Landes vous invite tous, habitants, commerçants, artisans et membres d’associations, à un apéritif offert et convivial.
Venez découvrir le programme de la quatrième édition de Saint Hilaire en Fête.
Réservation nécessaire. .
Pôle des Landes 2 Rue de la Ruée Saint-Hilaire-des-Landes 35140 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 28 33 61 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée apéro Saint-Hilaire-des-Landes a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne