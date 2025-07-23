Soirée apéro-tapas à la Cave des Vignerons d’Uni-Médoc Cave des Vignerons d’Uni-Médoc Gaillan-en-Médoc

Cave des Vignerons d’Uni-Médoc 14 route de Soulac Gaillan-en-Médoc Gironde

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-07-23

fin : 2025-07-23

2025-07-23 2025-07-30 2025-08-06 2025-08-13 2025-08-20

L’office de tourisme Médoc Vignoble vous informe

La Cave Les Vignerons d’Uni-Médoc à Gaillan en Médoc organise une soirée apéro et tapas pendant la saison estivale.

Le canard sera à l’honneur pour la soirée du 13 août.

Réservation obligatoire pour les tapas. .

Cave des Vignerons d’Uni-Médoc 14 route de Soulac Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 41 03 12 cave@uni-medoc.com

