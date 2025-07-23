Soirée apéro-tapas à la Cave des Vignerons d’Uni-Médoc Cave des Vignerons d’Uni-Médoc Gaillan-en-Médoc
Cave des Vignerons d’Uni-Médoc 14 route de Soulac Gaillan-en-Médoc Gironde
Début : 2025-07-23
2025-07-23 2025-07-30 2025-08-06 2025-08-13 2025-08-20
L’office de tourisme Médoc Vignoble vous informe
La Cave Les Vignerons d’Uni-Médoc à Gaillan en Médoc organise une soirée apéro et tapas pendant la saison estivale.
Le canard sera à l’honneur pour la soirée du 13 août.
Réservation obligatoire pour les tapas. .
Cave des Vignerons d’Uni-Médoc 14 route de Soulac Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 41 03 12 cave@uni-medoc.com
