Soirée apéro vin chaud & grillades Le troquet d’la p’tite place Marsais

Soirée apéro vin chaud & grillades

Le troquet d’la p’tite place 30 grande rue Marsais Charente-Maritime

Début : 2025-12-05 18:30:00

fin : 2025-12-05

2025-12-05

Apéro joyeux autour d’un vin chaud et d’un barbecue !

Parlez en à vos ami-es, à vos voisin-es et venez nombreux-ses !

English :

A merry aperitif with mulled wine and barbecue!

Tell your friends and neighbors, and come one, come all!

