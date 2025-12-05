Soirée apéro vin chaud & grillades Le troquet d’la p’tite place Marsais
Le troquet d’la p’tite place 30 grande rue Marsais Charente-Maritime
Début : 2025-12-05 18:30:00
fin : 2025-12-05
2025-12-05
Apéro joyeux autour d’un vin chaud et d’un barbecue !
Parlez en à vos ami-es, à vos voisin-es et venez nombreux-ses !
Le troquet d’la p’tite place 30 grande rue Marsais 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 30 08 19 troquetdemarsais@gmail.com
English :
A merry aperitif with mulled wine and barbecue!
Tell your friends and neighbors, and come one, come all!
L’événement Soirée apéro vin chaud & grillades Marsais a été mis à jour le 2025-12-01 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin