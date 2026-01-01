Soirée après Bac Issoudun

Soirée après Bac

Rue Georges Brassens Issoudun Indre

Début : 2026-01-30 16:00:00

fin : 2026-01-30 20:30:00

2026-01-30

L’équipe du CIO (Centre d’Information et d’Orientation) organise différents ateliers pour vous aider à préparer au mieux votre orientation après le baccalauréat et répondre à toutes vos questions.

Les ateliers auront lieu à 16h15, 17h15, 18h15 et 19h15.

Atelier 1 Info filières Post Bac se repérer dans les différentes formations du supérieur (Licence, BUT…)

Atelier 2 Optimiser mon dossier sur Parcoursup lettre de motivation, se mettre en valeur, utiliser au mieux les MOOC (obligation de s’inscrire en avance en téléphonant au CIO 02 38 83 49 44)

Atelier 3 Vie pratique étudiante bourses, logement, CAF, santé… .

+33 2 38 83 49 44

English :

The CIO (Centre d’Information et d’Orientation) team organizes various workshops to help you prepare for your career after the baccalauréat and answer all your questions.

