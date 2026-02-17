Soirée Après-Ski 5 InterContinental Marseille x Alpes du Sud InterContinental Marseille Hotel Dieu Marseille 2e Arrondissement

Soirée Après-Ski 5 InterContinental Marseille x Alpes du Sud

Jeudi 5 mars 2026 de 19h à 23h. InterContinental Marseille Hotel Dieu 1 Place Daviel, Marseille, France Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Jeudi 5 mars soirée après-ski à l’InterContinental en partenariat avec Alpes du Sud !

Sommet, saveurs, DJ set et terrasse avec vue.

Envie d’une ambiance après-ski sans quitter Marseille ?

Envie de préparer votre séjour dans les Alpes du Sud en mars ?



A 4 ans des JOP 2030 dans les Alpes françaises, l’InterContinental Marseille Hotel Dieu et les Alpes du Sud vous convient à une soirée afterwork chaleureuse en terrasse dans un décor alpin-chic.



Entre DJ set, buffet gourmand composé d’une tartiflette géante, jambon rôti à la broche ou encore gratin de crozet à partager et dégustation de produits emblématiques des Alpes du Sud, vivez une parenthèse festive inspirée des fins de journée en altitude, où l’on se retrouve autour d’un verre de vin chaud, encore enveloppé par l’énergie de la montagne.



Rencontrez également des représentants des stations pour organiser votre prochain séjour avec des offres exclusives réservées aux participants, et vivez la traditionnelle descente aux flambeaux par une équipe de l’ESF présente pour l’occasion !



Entre mer et montagne, cette soirée Après-Ski est une invitation à s’amuser, à savourer et à partager un moment unique, dans un cadre élégant et convivial en plein cœur de l’hiver. .

English :

Thursday March 5: après-ski party at the InterContinental in partnership with Alpes du Sud!

Summit, flavors, DJ set and terrace with a view.

