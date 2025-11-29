Soirée après-ski au Belvédère

35 rue Roger Frémeaux Vœgtlinshoffen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-29 17:00:00

fin : 2025-11-29 22:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Pas besoin de remontées mécaniques pour profiter de l’ambiance montagne ! Retrouvez-nous pour une soirée chaleureuse et festive dans une atmosphère cosy et montagnarde, parfaite pour se retrouver entre amis après une journée bien remplie.

Pas besoin de remontées mécaniques pour profiter de l’ambiance montagne ! Retrouvez-nous pour une soirée chaleureuse et festive au Belvédère avec plats d’hiver réconfortants, vin chaud maison, bières, vins et cocktails dans une atmosphère cosy et montagnarde, parfaite pour se retrouver entre amis après une journée bien remplie. Espace bar uniquement, ambiance conviviale garantie ! Places limitées, pensez à réserver vite. .

35 rue Roger Frémeaux Vœgtlinshoffen 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 49 30 21 contact@cattin-oenotourisme.alsace

English :

No need for lifts to enjoy the mountain atmosphere! Join us for a warm and festive evening in a cosy mountain atmosphere, perfect for getting together with friends after a busy day.

German :

Sie brauchen keine Skilifte, um die Bergatmosphäre zu genießen! Treffen Sie sich mit uns zu einem warmen und festlichen Abend in einer gemütlichen Bergatmosphäre, die perfekt ist, um sich nach einem ereignisreichen Tag mit Freunden zu treffen.

Italiano :

Non c’è bisogno di un ascensore per godersi l’atmosfera di montagna! Unitevi a noi per una serata calda e festosa in un’accogliente atmosfera di montagna, perfetta per ritrovarsi con gli amici dopo una giornata intensa.

Espanol :

No necesitas un ascensor para disfrutar del ambiente de montaña Únase a nosotros para disfrutar de una velada cálida y festiva en un acogedor ambiente de montaña, perfecto para reunirse con los amigos después de un día ajetreado.

L’événement Soirée après-ski au Belvédère Vœgtlinshoffen a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach