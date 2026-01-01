Soirée Après-ski Bernardswiller

Soirée Après-ski

Début : Samedi 2026-01-31 19:30:00

fin : 2026-01-31

2026-01-31

Le cercle sportif de Bernardswiller organise sa deuxième soirée Après-Ski. Soirée dansante animée par DJ Fred. Repas tartiflette et dessert.

Le cercle sportif de Bernardswiller organise sa deuxième soirée Après-Ski.

Soirée dansante animée par DJ Fred.

Repas tartiflette et dessert à 26 Euros, boissons en sus.

Uniquement sur réservation auprès de Partrick Besson 03 88 48 31 74 et pat-besson@orange.fr .

rue du Stade Bernardswiller 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 48 31 74 pat-besson@orange.fr

English :

The Cercle Sportif de Bernardswiller organizes its second Après-Ski party. Dance party with DJ Fred. Tartiflette and dessert.

