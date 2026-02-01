Soirée après-ski Chez Gaud Bar Chez Gaud Ploubazlanec

Soirée après-ski Chez Gaud

Bar Chez Gaud 16 Rue du Port Loguivy Ploubazlanec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 19:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Quand la neige fond…la fête commence ! Rendez-vous au Bar Chez Gaud pour une soirée déguisée après-ski ! Enfilez vos plus belles tenues tenue de ski, yéti, montagne déjantée,… Venez danser, boire, manger, comme si vous étiez encore sur les pistes ! .

L’événement Soirée après-ski Chez Gaud Ploubazlanec a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol