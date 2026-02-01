Soirée après-ski Chez Gaud Bar Chez Gaud Ploubazlanec
Soirée après-ski Chez Gaud Bar Chez Gaud Ploubazlanec samedi 28 février 2026.
Soirée après-ski Chez Gaud
Bar Chez Gaud 16 Rue du Port Loguivy Ploubazlanec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 19:00:00
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Quand la neige fond…la fête commence ! Rendez-vous au Bar Chez Gaud pour une soirée déguisée après-ski ! Enfilez vos plus belles tenues tenue de ski, yéti, montagne déjantée,… Venez danser, boire, manger, comme si vous étiez encore sur les pistes ! .
Bar Chez Gaud 16 Rue du Port Loguivy Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 16 13 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée après-ski Chez Gaud Ploubazlanec a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol