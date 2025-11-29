Soirée Après ski Fortschwihr

Soirée Après ski

Début : Samedi 2025-11-29 19:00:00

fin : 2025-11-29

Réchauffez vous en cette fin d’année en participant à cette soirée après ski, animée par DJ Elsass Vibes 68 autour de la salle communale de Fortschwihr. Buvette et restauration sur place

1 rue de l’église Fortschwihr 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 41 89 mairie.fortschwihr@wanadoo.fr

English :

Warm up at the end of the year with this après-ski party, hosted by DJ Elsass Vibes 68 in the Fortschwihr village hall. Refreshments and catering on site

German :

Wärmen Sie sich am Ende des Jahres auf, indem Sie an dieser Après-Ski-Party teilnehmen, die von DJ Elsass Vibes 68 rund um den Gemeindesaal von Fortschwihr veranstaltet wird. Getränke und Speisen vor Ort

Italiano :

Riscaldatevi alla fine dell’anno con questa festa après-ski, organizzata dal DJ Elsass Vibes 68 nella sala del villaggio di Fortschwihr. Rinfreschi e catering in loco

Espanol :

Entra en calor al final del año con esta fiesta après-ski, a cargo del DJ Elsass Vibes 68 en la sala de fiestas del pueblo de Fortschwihr. Refrescos y catering in situ

