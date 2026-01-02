Soirée après-ski

10 places des fêtes Niederhaslach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-07 19:30:00

fin : 2026-02-07 23:59:00

Date(s) :

2026-02-07

Embarquez sur le bas des pistes au menu de cette soirée musicale tartiflette et bières !

Dès 19h30, plongez dans l’ambiance festive de l’Après-Ski organisé par l’Harmonie de Niederhaslach ! Une soirée conviviale, musicale et pleine de bonne humeur vous attend.

Animée par l’orcheste OBENHEIMER Epress band, un superbe programme vous attends

– Musique entraînante pour danser et chanter

– Boissons et gourmandises pour se régaler

– Moments conviviaux à partager entre amis ou en famille

Places limitées réservez vite pour ne pas manquer cette soirée exceptionnelle !

Venez vivre l’esprit festif de l’après-ski à Niederhaslach et transformer votre soirée en souvenir inoubliable ! .

10 places des fêtes Niederhaslach 67280 Bas-Rhin Grand Est +33 6 49 87 57 52 harmonie.niederhaslach@gmail.com

English :

Take to the slopes: on the menu for this musical evening: tartiflette and beer!

L’événement Soirée après-ski Niederhaslach a été mis à jour le 2026-01-02 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig