Soirée après-ski Niederhaslach
Soirée après-ski Niederhaslach samedi 7 février 2026.
Soirée après-ski
10 places des fêtes Niederhaslach Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-07 19:30:00
fin : 2026-02-07 23:59:00
Date(s) :
2026-02-07
Embarquez sur le bas des pistes au menu de cette soirée musicale tartiflette et bières !
Dès 19h30, plongez dans l’ambiance festive de l’Après-Ski organisé par l’Harmonie de Niederhaslach ! Une soirée conviviale, musicale et pleine de bonne humeur vous attend.
Animée par l’orcheste OBENHEIMER Epress band, un superbe programme vous attends
– Musique entraînante pour danser et chanter
– Boissons et gourmandises pour se régaler
– Moments conviviaux à partager entre amis ou en famille
Places limitées réservez vite pour ne pas manquer cette soirée exceptionnelle !
Venez vivre l’esprit festif de l’après-ski à Niederhaslach et transformer votre soirée en souvenir inoubliable ! .
10 places des fêtes Niederhaslach 67280 Bas-Rhin Grand Est +33 6 49 87 57 52 harmonie.niederhaslach@gmail.com
English :
Take to the slopes: on the menu for this musical evening: tartiflette and beer!
L’événement Soirée après-ski Niederhaslach a été mis à jour le 2026-01-02 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig