Soirée après-ski La Zytosphère Oloron-Sainte-Marie

La Zytosphère 31 Boulevard des Pyrénées Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
En partenariat avec la station de la Pierre Saint-Martin, la zytosphère vous propose une soirée après ski télécabine pour faire des photos, tartiflette géante, DJ et forfait à gagner ! .
La Zytosphère 31 Boulevard des Pyrénées Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 41 97 24 contact@lazythosphere.fr
