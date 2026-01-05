Soirée après-ski La Zytosphère Oloron-Sainte-Marie

Soirée après-ski

La Zytosphère 31 Boulevard des Pyrénées Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

En partenariat avec la station de la Pierre Saint-Martin, la zytosphère vous propose une soirée après ski télécabine pour faire des photos, tartiflette géante, DJ et forfait à gagner ! .

La Zytosphère 31 Boulevard des Pyrénées Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 41 97 24 contact@lazythosphere.fr

English : Soirée après-ski

