Soirée Après ski Saint-Hippolyte

Soirée Après ski

24 Route des vins Saint-Hippolyte Haut-Rhin

Début : Vendredi 2026-01-16 18:00:00

fin : 2026-01-17

2026-01-16

Rejoignez-nous pour une soirée après-ski au Domaine ambiance chaleureuse, musique, gourmandises… et bien sûr, dégustation de nos vins.

Venez pour une soirée après ski dans notre Domaine.

L’art de terminer la journée avec Style, de la musique et de quoi se régaler.

Bien sur vous pourrez découvrir nos vins.

Venez Nombreux, on vous attend ! 0 .

+33 3 89 73 00 40 domaine@fahrer-fils.com

English :

Join us for an après-ski evening at the Domaine: warm atmosphere, music, delicacies? and of course, wine tasting.

