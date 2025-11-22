Soirée après-ski

rue du Pont d’Aspach Schweighouse-Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-22 19:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Ambiance après-ski garantie, sans quitter le village ! La salle polyvalente se transforme en chalet festif avec déco hivernale, musique, buvette et moments conviviaux à partager.

Pas besoin d’être en station pour profiter de l’ambiance des pistes ! La salle polyvalente se transforme en chalet festif le temps d’une soirée buvette, musique et bonne humeur au rendez-vous ! .

rue du Pont d’Aspach Schweighouse-Thann 68520 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 48 96 32

English :

Après-ski atmosphere guaranteed, without leaving the village! The multi-purpose hall is transformed into a festive chalet with winter decorations, music, refreshments and convivial moments to share.

German :

Garantierte Après-Ski-Stimmung, ohne das Dorf zu verlassen! Die Mehrzweckhalle verwandelt sich in eine festliche Hütte mit winterlicher Dekoration, Musik, Getränken und geselligen Momenten zum Teilen.

Italiano :

Atmosfera da après-ski garantita, senza lasciare il villaggio! La sala polivalente si trasformerà in uno chalet festivo con decorazioni invernali, musica, rinfreschi e tanto divertimento da condividere.

Espanol :

Ambiente après-ski garantizado, ¡sin salir del pueblo! La sala polivalente se transformará en un chalet festivo con decoraciones invernales, música, refrescos y mucha diversión para compartir.

L’événement Soirée après-ski Schweighouse-Thann a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay