Soirée après-ski

Rue du Lauragais Soppe-le-Bas Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-28 19:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Participez à une soirée après-ski animée par DJ Mimi, avec un dress code vive le ski (hors chaussures de ski). Une buvette et une petite restauration seront proposées sur place, avec la possibilité de réserver un repas comprenant une tartiflette, une salade verte, un kir, ainsi qu’une boisson ou un café.

Participez à une soirée après-ski animée par DJ Mimi, avec un dress code vive le ski (hors chaussures de ski). Une buvette et une petite restauration seront proposées sur place, avec la possibilité de réserver un repas comprenant une tartiflette, une salade verte, un kir, ainsi qu’une boisson ou un café. .

Rue du Lauragais Soppe-le-Bas 68780 Haut-Rhin Grand Est +33 6 48 19 76 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us for an après-ski party hosted by DJ Mimi, with a vive le ski dress code (excluding ski boots). A refreshment stall and light refreshments will be available on site, with the option of reserving a meal including tartiflette, green salad, kir and a drink or coffee.

L’événement Soirée après-ski Soppe-le-Bas a été mis à jour le 2025-12-30 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach