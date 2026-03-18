Soirée Après-Taf Vernissage de l’exposition de Jacques Ricarrère Le CocoTier(s) Arudy

Soirée Après-Taf Vernissage de l’exposition de Jacques Ricarrère

Le CocoTier(s) 6 Rue d’Arros Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Après une longue journée de travail (ou d’autre chose !), retrouvons nous au Cocotier(s) pour un moment convivial, avec de bonnes choses à boire et à grignoter. Et ce mois-ci, l’Après Taf aura une couleur spéciale, avec le vernissage de l’exposition du peintre Jacques Ricarrère. Une peinture sensible et onirique à découvrir dans le cadre de l’animation Nous sommes la nature , fil rouge de l’année 2026 !

Ouvert à tous les adhérents, y compris les enfants sous la responsabilité de leurs parents. Buvette payante tenue par des bénévoles.

Adhésion au CocoTier(s) nécessaire pour participer aux animations, activités, ateliers, de l’association… (à partir de 5€). .

Le CocoTier(s) 6 Rue d’Arros Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 41 54 75 contact@lecocotiers.fr

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English : Soirée Après-Taf Vernissage de l’exposition de Jacques Ricarrère

L’événement Soirée Après-Taf Vernissage de l’exposition de Jacques Ricarrère Arudy a été mis à jour le 2026-03-15 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées