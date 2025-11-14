Soirée Aqua bien-être des jeunes 11-25 ans Centre Aquatique Atlantys Saint-Jean-d’Angély
Soirée Aqua bien-être des jeunes 11-25 ans
Centre Aquatique Atlantys Av. de Marennes Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Début : 2025-11-14 19:00:00
fin : 2025-11-14 22:00:00
2025-11-14
Cet événement vise à offrir un moment de calme, de détente et de ressourcement pour les jeunes. Activités de relaxation dans l’eau et au bord de leau. Activités ludiques et créatives.
Centre Aquatique Atlantys Av. de Marennes Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 29 78 76 assps17aimonslavie@gmail.com
Diese Veranstaltung soll den Jugendlichen einen Moment der Ruhe, der Entspannung und des Auftankens bieten. Entspannungsaktivitäten im und am Wasser. Spielerische und kreative Aktivitäten.
L’obiettivo di questo evento è quello di offrire ai giovani un momento di calma, relax e rigenerazione. Attività di rilassamento in acqua e intorno all’acqua. Attività ludiche e creative.
El objetivo de este evento es ofrecer a los jóvenes un momento de calma, relajación y rejuvenecimiento. Actividades de relajación en el agua y en torno a ella. Actividades lúdicas y creativas.
