Soirée Aqua Grand Bain Piscine Courseulles-sur-Mer

Soirée Aqua Grand Bain Piscine Courseulles-sur-Mer vendredi 22 août 2025.

Piscine Avenue de la Combattante Courseulles-sur-Mer Calvados

Début : 2025-08-22 19:00:00
fin : 2025-08-22 21:00:00

2025-08-22

Avec animations et cocktail dinatoire
La Ligue de Natation Normandie organise une soirée Aqua Grand Bain le vendredi 22 août de 19h à 21h avec animations et cocktail dinatoire.   .

Piscine Avenue de la Combattante Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 2 31 36 75 24 

English : Soirée Aqua Grand Bain

With entertainment and cocktail reception

German : Soirée Aqua Grand Bain

Mit Animationen und Cocktail-Dinner

Italiano :

Con intrattenimento e cocktail di benvenuto

Espanol :

Con espectáculo y cóctel

