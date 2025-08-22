Soirée Aqua Grand Bain Piscine Courseulles-sur-Mer
Soirée Aqua Grand Bain Piscine Courseulles-sur-Mer vendredi 22 août 2025.
Soirée Aqua Grand Bain
Piscine Avenue de la Combattante Courseulles-sur-Mer Calvados
Début : 2025-08-22 19:00:00
fin : 2025-08-22 21:00:00
2025-08-22
Avec animations et cocktail dinatoire
La Ligue de Natation Normandie organise une soirée Aqua Grand Bain le vendredi 22 août de 19h à 21h avec animations et cocktail dinatoire. .
Piscine Avenue de la Combattante Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 2 31 36 75 24
English : Soirée Aqua Grand Bain
With entertainment and cocktail reception
German : Soirée Aqua Grand Bain
Mit Animationen und Cocktail-Dinner
Italiano :
Con intrattenimento e cocktail di benvenuto
Espanol :
Con espectáculo y cóctel
L’événement Soirée Aqua Grand Bain Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2025-08-09 par Office de tourisme de Cœur de Nacre