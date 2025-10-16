Soirée Aqua Horror Spécial Halloween Piscine Les Bains d’Orée Écommoy
Piscine Les Bains d’Orée 20 Rue de la Piscine Écommoy Sarthe
Début : 2025-10-16 19:00:00
fin : 2025-10-16 19:45:00
2025-10-16
Aqua Horror Spécial Halloween
L’équipe vous donne rendez-vous le jeudi 16 octobre de 19h à 19h45 pour un aquagym terrible et terrifiant !
– Places limitées à 50 personnes
– Animé par toute l’équipe
– Réservation obligatoire à l’accueil
Tarifs
– Abonnés Platinum & Gold ? offert
– Abonnés OneFit Cartes 10 & 30 séances ? décompte d’1 séance
– Extérieurs ? 17,35 €
Venez vous déhancher sur des rythmes terrifiants et plongez dans l’ambiance d’Halloween… si vous l’osez ! .
Piscine Les Bains d’Orée 20 Rue de la Piscine Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 42 13 41 contact@piscine-lesbainsdoree.com
