Soirée Aqua Horror Spécial Halloween Piscine Les Bains d’Orée Écommoy

Soirée Aqua Horror Spécial Halloween Piscine Les Bains d’Orée Écommoy jeudi 16 octobre 2025.

Soirée Aqua Horror Spécial Halloween

Piscine Les Bains d’Orée 20 Rue de la Piscine Écommoy Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-16 19:00:00

fin : 2025-10-16 19:45:00

Date(s) :

2025-10-16

Aqua Horror Spécial Halloween

L’équipe vous donne rendez-vous le jeudi 16 octobre de 19h à 19h45 pour un aquagym terrible et terrifiant !

– Places limitées à 50 personnes

– Animé par toute l’équipe

– Réservation obligatoire à l’accueil

Tarifs

– Abonnés Platinum & Gold ? offert

– Abonnés OneFit Cartes 10 & 30 séances ? décompte d’1 séance

– Extérieurs ? 17,35 €

Venez vous déhancher sur des rythmes terrifiants et plongez dans l’ambiance d’Halloween… si vous l’osez ! .

Piscine Les Bains d’Orée 20 Rue de la Piscine Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 42 13 41 contact@piscine-lesbainsdoree.com

